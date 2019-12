Venerdì una notte di luce e preghiera in San Giovanni

Una notte speciale, diversa. “Incontro, ascolto, un percorso nell’arte e nel cuore, perchè il Natale non sfugga”.

Venerdì 13 dicembre la chiesa di S. Giovanni in Canale in via Beverora a Piacenza, al termine della Veglia diocesana dei giovani che si svolge dalle 21 alle 22, resterà aperta nella notte per tutte le persone che desiderano sostare per un tempo personale di silenzio e di preghiera o di meditazione.

Sarà possibile fermarsi per pochi minuti o per qualche ora. Chi lo desidera potrà anche confessarsi o dialogare.