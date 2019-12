Venti liti sedate in quattro giorni dai carabinieri. Due denunce e un arresto

Nei giorni che precedono il Natale si sono registrati diversi interventi da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza per sedare liti di varia natura, maturate in contesti differenti, non solo nell’ambito strettamente familiare.

Tra il 20 ed il 24 dicembre, i militari sono intervenuti in ben venti liti. Nella maggior parte dei casi, per fortuna le situazioni si sono risolte con una risoluzione e ricomposizione bonaria della discussione.

Nei casi più complessi, tre in tutto, i carabinieri intervenuti hanno dovuto procedere alle denunce dei soggetti e in una occasione all’arresto.

Gli episodi sono scoppiati nei locali pubblici, per strada, nei condomini, in casa e sul posto di lavoro.

I dissidi per i quali è stato chiesto l’aiuto dei militari di Piacenza sono sorti per motivi diversi – spesso banali – per un parcheggio, per questioni di viabilità, incomprensioni condominiali, i cani che abbaiavano o rumori molesti, per un’offesa presunta.

In altri casi la chiamata al 112 è scattata perché non si riusciva a risolvere altrimenti un’incomprensione con parenti e familiari.

Quasi per tutti gli interventi il conflitto si è risolto bonariamente e l’intervento dei carabinieri di Piacenza è stato risolutivo perché i militari intervenuti sono riusciti a stemperare gli animi, magari alimentati dall’abuso di alcol, e a concludere positivamente la controversia.

Come detto in tre casi, purtroppo, si è dovuto procedere diversamente.

La notte del 22 dicembre in due occasioni i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in città, dove all’interno delle mura domestiche erano accaduti purtroppo dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Un italiano di 34 anni ed uno straniero di 32 anni sono stati denunciati per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie e della convivente.

In entrambi i casi – secondo quanto riportato – le donne sono state aggredite sia verbalmente che con schiaffi, spintoni e percosse – una delle donne era addirittura in stato interessante – ed entrambe hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

In un caso personale del 118 è dovuto intervenire sul posto. Il 23 dicembre invece ad essere denunciato per maltrattamenti, danneggiamento ed appropriazione indebita è stato un italiano di 40 anni che al culmine di numerosi episodi è arrivato addirittura ad impedire a far rientrare in casa la convivente ed il figlio minore, appropriandosi anche di strumenti lavorativi ed effetti personali della donna.