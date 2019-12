Via della Finarda, strada chiusa al traffico fino a marzo 2020

Come informa il Comune di Piacenza, per consentire un intervento a cura di Aipo lungo la sommità arginale del Po, nel tratto di via Della Finarda compreso tra l’impianto idrovoro e l’accesso agli impianti della ditta Schiavi Inerti si renderà necessaria la chiusura al traffico – operativa da questa settimana – sino al 29 febbraio 2020.

Il divieto di transito riguarda non solo gli automezzi, ma anche velocipedi e pedoni. Su entrambi i lati della carreggiata è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. La segnaletica di cantiere indicherà le deviazioni e i percorsi alternativi consigliati. Qualora i lavori dovessero terminare prima della scadenza prevista, verrà immediatamente ripristinata la consueta viabilità.