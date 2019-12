Travolta da un’auto nella mattinata del 18 dicembre: 39enne trasportata in pronto soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in prossimità di un attraversamento pedonale sulla via Emilia in zona Sant’Antonio, poco prima del ponte che precede San Nicolò, quando è stata investita da una Fiat Seicento in transito.

Foto 2 di 2



E’ scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, supportata dal personale medico del 118.

Fortunatamente, dopo uno spavento iniziale, è stato possibile verificare che le condizioni della donna non sono gravi: è’ stata comunque trasportata al pronto soccorso cittadino per ulteriori accertamenti, in quanto ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una volante della Polizia. L’esatta dinamica dell’incidente verrà ricostruita dalla Polizia Municipale.