Viabilità, Callori (FdI) “Servono rimedi definitivi per la Provinciale di Val Tidone”

“Si trascina da oltre tre mesi la vicenda della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto stradale che va da Borgonovo a Pianello una struttura che insiste sull’ex strada statale 412 di Val Tidone.”

È quanto segnala Fabio Callori, Capogruppo di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale.

“Domenica 24 novembre – riferisce il consigliere – si è allargata ulteriormente nell’asfalto, al centro della strada, una voragine. Si tratta di un punto che già in passato era stato oggetto di interventi, ma che nelle ultime ore ha nuovamente ceduto, la situazione di percorribilità si è progressivamente aggravata. Il dirigente del settore lavori pubblici e territorio dopo avere disposto l’abbassamento del limite di velocità, che non è certamente un provvedimento risolutivo, dovrebbe assolutamente trovare una soluzione definitiva davanti a un così progressivo movimento franoso che rischia il completo isolamento dell’Alta Val Tidone”.

Callori sottolinea come “le continue piogge abbiano reso impraticabile la strada e per questo si è dovuto ricorrere al senso unico alternato, creando file interminabili e pericolo alla viabilità. Le segnalazioni si susseguono: le auto iniziano ad accusare i colpi del dissesto. La frana continua a muoversi velocemente e ovviamente l’eredità lasciata dal maltempo di questi giorni ha gettato nello sconforto i residenti e non solo”.

Di qui, la richiesta di Callori alla Giunta di “sollecitare, in tempi ristretti, il ripristino della viabilità e porre fine con interventi mirati di manutenzione ai continui problemi che questo tratto stradale crea per non lasciare isolati gli abitanti dell’Alta Val Tidone”.