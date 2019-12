Vigor Carpaneto chiude il 2019 ospitando il Lentigione

Domenica alle 14,30 al “San Lazzaro” la squadra di Stefano Rossini affronta i reggiani dove milita l’ex Bernasconi. La guida al match

CARPANETO (PIACENZA), 21 DICEMBRE 2019 – Una chiusura di 2019 probante, cercando di concludere l’anno solare con il sorriso e con punti importanti. In serie D la Vigor Carpaneto vira verso il giro di boa di metà campionato affrontando domani (domenica) i reggiani del Lentigione, ospiti alle 14,30 al “San Lazzaro” nell’ultima giornata d’andata del girone D.

I biancazzurri di Stefano Rossini arrivano da un discreto periodo, con la prima vittoria casalinga di due turni fa contro il Franciacorta seguita per la prima volta dopo un successo da un risultato utile, in questo caso l’ottimo pareggio esterno sul campo del Forlì. La classifica, molto corta, però non mette ancora al sicuro i piacentini, attualmente quart’ultimi in compagnia dell’Alfonsine a quota 15 punti, quindi prima della sosta è importante continuare a smuovere la graduatoria, in questo caso sfidando i più quotati reggiani.

“Il Lentigione – spiega mister Rossini – è una squadra con qualità e anche con intensità, sta facendo molto bene ed è lì ai piedi della zona play off. Sarà un avversario difficile da affrontare. Per quanto ci riguarda, come prestazioni stiamo facendo il nostro, anche se ci manca un po’ di continuità di risultati: ora siamo comunque più attenti ai particolari, mentre prima lo eravamo meno, e abbiamo anche più cattiveria in campo. Siamo ancora un cantiere aperto, dobbiamo lavorare ancora tanto, ma se continuassimo a migliorare potremmo far bene”.

Domenica scorsa è arrivato il pareggio contro il Forlì. “Un punto – aggiunge Rossini – ottenuto contro una squadra forte. Analizzando la partita, si è vista una differenza tra i due tempi: nel primo siamo stati ordinati a livello difensivo e bravi nella fase di non possesso, ma siamo mancati un po’ in quella di possesso. Nella ripresa, invece, abbiamo avuto più aggressività e coraggio, abbiamo fatto girare la palla e fatto il nostro gioco. Questo deve esserci sempre, non se vai sopra o sotto di un gol”.

Rispetto a domenica scorsa, torna a disposizione dopo l’infortunio il giovane difensore Simone Confalonieri (2001), mentre per lo stesso motivo sono ancora assenti il capitano Julien Rantier e il centrocampista Davide Romeo (2000).

L’AVVERSARIO – Il Lentigione è allenato da Roberto Notari, tecnico modenese subentrato in corsa a Francesco Salmi e lo scorso anno sulla panchina dell’Axys Zola. In classifica, i reggiani sono sesti a quota 26 punti, a -1 dalla zona play off con l’ultima piazza occupata attualmente dai “cugini” della Correggese. La Vigor troverà un avversario in salute, reduce da due vittorie consecutive e nel complesso sei risultati utili a fila (ultimo ko nel derby del 3 novembre contro la Correggese).

“Sono abbastanza contento del nostro cammino, siamo una squadra giovane – spiega Notari – questo è un campionato difficile, più dell’anno scorso dove magari c’erano tre squadre forti ma anche alcune più in difficoltà nelle retrovie. Ora, invece, c’è tantissimo equilibrio e il girone di ritorno sarà ancora più difficile. Il Carpaneto è una squadra che mi piaceva lo scorso anno e mi piace tutt’ora, sarà difficile da incontrare. Sarà una partita dalle mille insidie e ho molto rispetto della Vigor, che ha un allenatore che conosce già l’ambiente e che tornando ha saputo dare la scossa. Mi aspetto un match duro e dal pronostico da tripla”. Assenti annunciati i lungodegenti Stefano Berni (difensore) e Lorenzo Caprioni (attaccante).

L’EX – Nella categoria speciale spicca l’attaccante dei reggiani Daniele Bernasconi, nella seconda parte della stagione 2017-2018 alla Vigor.

LA TERNA ARBITRALE – A dirigere l’incontro tra Vigor Carpaneto e Lentigione sarà l’arbitro Andrea Valentini della sezione AIA di La Spezia, coadiuvato dagli assistenti Andrea Manzini di Voghera e Simone Mino di La Spezia.

IL PRECEDENTE STAGIONALE IN COPPA ITALIA – Lo scorso 25 agosto le due squadre si sono affrontate nel turno preliminare di Coppa Italia, con il match del San Lazzaro terminato 2-1 per i piacentini (gol di Galazzi e Mastrototaro, marcatura ospite di Barranca).

GLI ALTRI PRECEDENTI – Nelle scorse due stagioni, le due squadre si sono affrontate in campionato in serie D con il bilancio che parla di tre vittorie per i reggiani e un pareggio.

DOMENICA E’ ANDATA COSI’… – Questi i tabellini dei più recenti impegni delle due formazioni.

FORLI’-VIGOR CARPANETO 1-1

FORLI’: De Gori, Zamagni, Vesi, Sedioli, Gkertsos, Favo (68’ Gomez), Ballardini, Pellecchia, Bonandi, Buonocunto, Zabre (68’ Albonetti). (A disposizione: Stella, Baldinini, Pastorelli, Souare, Pop, Marzocchi, Pacchioni). All.: Paci

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M., Barba, Bini, Mastrototaro, Brizzolara, Galazzi, Zazzi, Bruno, Abelli, Rivi (60’ Rossi). (A disposizione: Dieye, Hoxha, Marchi, Favari, Fittà, Anastasia, Piscicelli, Pontoglio). All.: Rossini S.

ARBITRO: Vacca di Saronno (assistenti Moretti di San Benedetto del Tronto e Persichini di Macerata)

RETI: 23’ Vesi (F), 56’ Bini (V)

NOTE: Spettatori 500, corner 7-4. Ammoniti Favo, Sedioli, Vesi (F), Abelli (V).

LENTIGIONE-FRANCIACORTA 2-0

LENTIGIONE: Rossi M., Palmiero, Dall’Osso, Zagnoni, Maffezzoli, Martino (82’ Tamagnini), Scalini, Bouhali, Piccinini (90’ Sanat), Barranca (84’ Falanelli), Bernasconi (75’ Ferri). (A disposizione: Cheli, Castelluzzo, Marconi, Kane, Montipò). All.: Notari

FRANCIACORTA: Festa, Fiorentino, Rossi N., Gregorio, Boschetti, Giorgino (26’ Laner), Andreoli, Guerini (63’ Zambelli), Mangiarotti (54’ Bardelloni), Bitihene, Bertazzoli. (A disposizione: Arrighi, Lancini, Zampatti, Firetto, Zugno, Cavalleri). All.: Zattarin

ARBITRO: D’Ambrosio di Collegno (assistenti Cirio di Savona e Isolabella di Novi Ligure)

RETI: 33’ Barranca, 55’ Zagnoni (L)

NOTE: Spettatori 200 circa, corner 1-1, recupero 1’ e 4’, ammoniti Fiorentino (F), Scalini, Bernasconi, Dall’Osso, Falanelli (L).

IL TURNO – Questo il programma dell’ultima giornata d’andata del girone D di serie D (domenica ore 14,30): Alfonsine-Mezzolara, Breno-Mantova, Calvina-Forlì, Ciliverghe-Fanfulla, Correggese-Fiorenzuola, Sammaurese-Sasso Marconi Zola 3-3 (giocata oggi), Savignanese-Crema, Franciacorta-Progresso, Vigor Carpaneto-Lentigione.

LA CLASSIFICA – Mantova 38, Fiorenzuola 32, Mezzolara 28, Fanfulla, Correggese 27, Lentigione 26, Forlì 25, Progresso 21, Franciacorta, Breno 20, Calvina 18, Sasso Marconi Zola, Crema 17, Sammaurese 16, Vigor Carpaneto, Alfonsine 15, Ciliverghe 13, Savignanese 12. (Sammaurese e Sasso Marconi Zola una partita in più)

Ufficio stampa Vigor Carpaneto 1922

Luca Ziliani