E’ di tre feriti il bilancio di un violento tamponamento avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 dicembre lungo la Strada Padana Inferiore a Caorso (Piacenza), nelle vicinanze del casello autostradale dell’A21.

L’incidente, che ha coinvolto due vetture, una Volkswagen Golf e una Citroen C1, è avvenuto poco prima delle 18. Dopo l’impatto, una delle auto è finita in un canale ai margini della carreggiata. Scattato l’allarme, si sono subito attivati i soccorsi: sul luogo dell’incidente i sanitari del 118 – con le ambulanze della Pubblica Assistenza di Monticelli e Cortemaggiore e della Croce Bianca di Piacenza, insieme all’automedica da Piacenza e all’auto infermieristica da Cadeo – e i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle vetture.

Foto 3 di 4







Tre i feriti a seguito dello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento: le loro condizioni sono serie ma nessuno si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita. Pesanti i disagi alla circolazione, con il tratto interessato dall’incidente rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Piacenza, sul posto anche i colleghi di Cremona.

VIDEO