Violento scontro nella serata del 13 dicembre tra due vetture a Piacenza, lungo strada Caorsana all’altezza dello svincolo con la tangenziale.

L’impatto – per ragioni ancora da accertare – ha coinvolto un’Audi A4 e una Citroen Cactus: feriti, fortunatamente in maniera non grave, i due conducenti.

Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca, più l’auto infermieristica.

Una delle due auto dopo lo scontro violento è finita nel canale a lato della carreggiata, si tratta della Citroen di un’autoscuola: i vigili del fuoco hanno liberato dall’abitacolo il conducente rimasto incastrato.

I rilievi sono a cura della polizia locale: disagi al traffico, rallentato per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.