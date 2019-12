Virtus River Ponte cede alla corazzata Cus Parma (57-69)

VIRTUS RIVER PONTE – CUS PARMA 57/69 (17/17, 27/35, 47/53, 57/69)

COTTINI 16, GREGORI 2, BRICCHI 13, BACIGALUPI , PARI 7, VILLANI T., VILLANI E.5, MASSARI, DI GIORGIO 3, PIROLO 2, MARKOVIC 9, ALLENATORI: LUCEV E BUSA

Dopo la bella e sofferta vittoria contro Cavriago la Virtus si inceppa di nuovo tra le mura di casa contro i fortissimi ragazzi del CUS PARMA.

Il meccanismo quasi perfetto della squadra di coach Lucev si è inceppato di fronte ad una compagine certamente ben attrezzata ma che, se affrontata con il giusto piglio per tutto l’incontro, avrebbe potuto terminare in altro modo. Solo il primo e il terzo quarto sono stati giocati alla pari in maniera quasi impeccabile con buone percentuali al tiro, mentre nel secondo e nell’ultimo periodo la Virtus si è specchiata un po’ troppo e ha lasciato l’iniziativa agli esperti universitari che hanno meritatamente chiuso la contesa a loro favore.

Nel 1° quarto la Virtus parte bene con Di Giorgio che nonostante l’infortunio alla mano rimediato nella partita precedente e un solo allenamento nelle gambe stringe i denti ed è a disposizione. Dall’altra parte Giorgi e Di Brino iniziano a scaldare le mani con canestri di pregevole fattura. Il parziale si chiude con il punteggio di 17 pari.

Nel 2° quarto la Virtus, nonostante i canestri di Cottini, Gregori, Markovic e Pari mette a referto solo 10 punti mentre le 2 bombe consecutive di Carretta sommate ai punti dei compagni consentono agli ospiti di chiudere il parziale sul punteggio di 27 a 35.

Al ritorno in campo le indicazioni di coach Lucev sortiscono l’effetto sperato e la Virtus con i canestri di uno scatenato Bricchi e di un determinato Villani E. permettono ai padroni di casa di avvicinarsi sul punteggio di 47 a 53.

L’aggresività del Cus e il tanto nervosismo non aiutano di certo i giovani della Virtus tanto che nell’ultima frazione Mori, Vilani E. e compagni ci provano con le ultime energie nervose, ma anzichè effettuare, come spesso è accaduto in questo campionato la rimonta e il sorpasso, aumenta il divario a favore del Cus e la contesa si chiude sul punteggio di 57 a 69.

Si torna in palestra comunque con la consapevolezza del valore dei giovani della Virtus per preparare la insidiosa trasferta contro la Castellana dove si cercherà di avere la meglio contro i ragazzi di coach Ferri per dimostrare di meritare la parte alta della classifica.