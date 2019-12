Virtus Riverponte corsara contro la Castellana: vittoria e terzo posto consolidato

Virtus Riverponte corsara sul caldissimo campo della Castellana, sostenuta da un tifo organizzato mai visto nella categoria che per 40 minuti incita i propri giocatori.

La Virtus mette in atto una delle migliori prestazioni della stagione mandando a canestro tutti giocatori iscritti a referto e offrendo una prova superlativa sia dal punto di vista tecnico – con importanti percentuali al tiro da 3 punti – che da quello dell’intensità. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e la gara è sempre stata avvincente e fin troppo spigolosa. Partono fortissimo i ragazzi di Ponte con Di Giorgio, le 3 bombe di Pari e le 2 di Bricchi a cui rispondono Derba e Mori R. La Virtus per certi tratti appare incontenibile, guidata dall’abile regia dei play Villani e Bricchi, con il primo che ha messo in campo la sua migliore prestazione della stagione. Il primo quarto si chiude con il parziale di 19 a 28 a favore degli ospiti.

Nel secondo periodo la partita sale ancora più d’intensità: dopo due canestri di pregevole fattura, realizzati da Di Giorgio e Cottini grazie ai passaggi perfetti e imprevedibili di Villani E. e Markovic e un canestro di prepotenza di Kane, i ragazzi di coach Ferri provano a rifarsi sotto con Mori R. che trova 2 bombe consecutive ma il parziale si chiude sempre a favore della Virtus sul punteggio di 37 a 48. Al ritorno in campo, le due bombe consecutive di Bricchi e quella di Pari e Cottini sembrano tagliare le gambe ai padroni di casa, ma i mai domi Derba e Boselli riescono a ridurre leggermente il divario. Coach Lucev chiama timeout e ridisegna alcuni schemi che, grazie anche ad un grande spirito di squadra, permettono alla Virtus di mantenere un rassicurante vantaggio chiudendo il parziale sul punteggio di 51 a 68.

Nell’ultimo periodo la Virtus tende a rilassarsi un po’ e un Villa scatenato mette a referto 10 punti, tanto che il divario tra le due contendenti si assottiglia fino 8 punti. La Virtus si scuote con il canestro di Mori M. e quelli dei fratelli Villani, a cui si somma la quinta bomba di Pari che chiude definitivamente la contesa sul punteggio di 66 a 80 a favore degli ospiti.

“Da segnalare l’ottima prova di tutto il collettivo che con prestazioni di questo livello potrebbe veramente andare molto lontano – commentano dalla Virtus Riverponte -. Ora piedi per terra, mantenendo l’umiltà che da sempre caratterizza la società: tutti in palestra per il prossimo impegno casalingo contro Planet Parma, seconda forza del campionato, in programma venerdì 20 dicembre alle 21 tra le mura amiche con la speranza di un bella cornice di pubblico a fare il tifo”. (nota stampa)

CASTELLANA – VIRTUS RIVERPONTE 66/80 (19/28, 37/48, 51/68, 66/80)

VIRTUS: COTTINI 8, GREGORI 6, BRICCHI 18, KANE 2 , PARI 17, VILLANI T.11, VILLANI E.7, DI GIORGIO 5, MARKOVIC 4, MORI 2. ALLENATORI LUCEV E BUSA