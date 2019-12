Visita del ministro De Micheli alla mensa della Fraternità della Caritas Diocesana

Una visita inattesa quella del Ministro Paola De Micheli alla mensa della Fraternità della Caritas Diocesana in via San Vincenzo a Piacenza, nella mattinata del 30 dicembre.

La responsabile del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in questi giorni a Piacenza per trascorrere le festività in famiglia, non ha voluto far mancare la sua vicinanza agli operatori e ai volontari del servizio di accoglienza e di refezione che naturalmente non conosce sosta in questo periodo dell’anno.

Negli ultimi giorni del 2019 la media di presenze alla tavola imbandita della Caritas non è mai scesa infatti al di sotto delle 60-70 persone, con numeri anche assai più elevati.

Paola De Micheli ha incontrato la coordinatrice della mensa Emilia Lodigiani e ha voluto salutare tutti gli operatori al lavoro nelle cucine per la preparazione del pranzo (tra di loro anche la talentuosa attrice piacentina Letizia Bravi), con i quali ha ricordato di aver svolto per alcuni anni servizio di volontariato alla mensa della Caritas.