Vittoria per il Busa Foodlab nell’ultima trasferta dell’anno

T&V CIVIEMME CAMPAGNOLA-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 0-3 (22-25; 28-30: 21-25)

T&V CIVIEMME CAMPAGNOLA: Frignani 1, Menozzi 6, Bonetti 7, Mazzola, Reverberi 9, Viani, Pishchak 10, Bratoni 3, Marc 16, Solieri (L). NE: Mantovani, Turci, Ferrari (L2). All. Costi-Setti

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 4, Cobbah 6, Cattaneo 15, Zambelli 5, Scarabelli 13, Donida 11, Traversoni (L). NE: Antola, Bianchini, Caviati, Chinosi, Galibardi, Nedeljkovic, Scaglia (L2). All. Sassi-Anni

Il Busa Foodlab rientra dall’ultima trasferta dell’anno – le ultime due gare prima della sosta natali-zia saranno in programma a

Gossolengo – con tre punti ed una vittoria semplice soltanto nel risul-tato finale arrivata al termine di tre parziali piuttosto combattuti e complessi sul piano tattico.

Coach Sassi manda in campo Colombano e Cobbah in diagonale, Scarabelli e Donida di banda, Cattaneo e Zambelli centrali con Traversoni libero. In panchina c’è anche il libero under 16 Asia Scaglia: per lei prima convocazione assoluta in serie B2.

L’ace di Zambelli apre un primo set che si mantiene piuttosto in equilibrio con Marc a rispondere agli attacchi di Cattaneo e Scarabelli (12-14). Dopo il quattordici pari arrivato con un servizio vin-cente di Donida è un ace, questa volta di Colombano (15-17), a segnare il cambio di passo delle biancoblu. Campagnola cambia la diagonale e rientra sul venti pari ma è ancora il Busa Foodlab ad accelerare chiudendo 22-25.

Dopo un avvio giocato punto a punto sono le padrone di casa a tentare l’allungo nel secondo par-ziale (12-8). Timeout per il Busa Foodlab che prova a controbattere alle trame offensive di Cam-pagnola con Colombano e Donida. Sullo score di 17-12 le reggiane rallentano il passo, Cobbah ne approfitta per raggiungere il venti pari. Il set si trascina ai vantaggi dove il Busa Foodlab non rie-sce a concretizzare ben tre palle set: soltanto il trentesimo punto decide il parziale.

Dopo il set conquistato in rimonta, le biancoblu aprono il terzo parziale con un ottimo filotto (1-5) ma Campagnola risponde prontamente servendo un controbreak di 7-0 passando a condurre. Cat-taneo firma l’ace dell’undici pari per un Busa Foodlab che cambia marcia ed allunga nuovamente conquistando la vittoria sul 21-25. Una vittoria che consente a Gossolengo di mantenere la vetta in vista del big match di sabato prossimo con l’attuale seconda della classe, Ceramsperetta Cusano Milanino.

Nicolò Premoli