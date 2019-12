Volevano rubare un fusto di birra da un ristorante, denunciati due giovani

Fermati mentre stavano rubando un fusto di birra da un ristorante: denunciati due giovani.

E’ successo alla prime luci dell’alba del 30 dicembre: i due – di 23 e 19 anni, entrambi residenti in città, disoccupati, incensurati – sono stati denunciati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza per furto aggravato in concorso e sanzionati per ubriachezza.

Secondo quanto riportato dall’Arma, poco prima si erano introdotti nel magazzino – lasciato aperto per dimenticanza del personale di servizio dopo il turno di lavoro – di una pizzeria di via IV Novembre, facendo scattare l’allarme. Sono stati quindi sorpresi in strada, nelle vicinanze del locale, da una guardia giurata e dalla pattuglia del Radiomobile mentre erano intenti a trasportare un fusto di birra di 25 litri.

Come spiegano i carabinieri, i due giovani hanno subito ammesso di aver fatto una bravata, giustificando il furto come un atto di “goliardia” al termine di una serata di festa durante la quale avevano alzato un po’ troppo il gomito.

I militari intervenuti durante il sopralluogo del magazzino, effettuato insieme al proprietario della pizzeria, hanno accertato che non era stato portato via nient’altro e che non era stata forzata la porta d’ingresso del locale.

I due fermati sono stati portati in caserma: dopo le formalità di rito, avvisato il magistrato di turno, sono stati denunciati per furto aggravato ed ubriachezza. Il fusto asportato, integro, e quindi prontamente rivendibile, è stato restituito al proprietario della pizzeria.