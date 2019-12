Volley D, pronto ritorno alla vittoria per la capolista Monticelli C.M.V.

Pronto ritorno alla vittoria e rilancio in vetta per il Monticelli C.M.V. nel campionato di serie D femminile, dove le ragazze di Paolo Sagliani – reduci dal primo ko stagionale a Collecchio – hanno subito dato un segnale di forza vincendo e convincendo nel 3-0 casalingo contro l’Emmezeta Synclean Team 03 nel derby piacentino dell’ottava giornata. Carattere, ma anche bel gioco hanno permesso l’immediato riscatto delle giallonere monticellesi, che – complici i risultati provenienti dagli altri campi – hanno anche consolidato il primato, approfittando dei successi solamente al tie break delle inseguitrici Parma e Collecchio. Sabato trasferta parmense a San Polo di Torrile (ore 19).

LA PARTITA – Senza la banda Andrea Micaela Conti, sostituita dall’esordiente Letizia Martini, coach Sagliani disegna il 6+1 completato da Motta in palleggio, Periti opposta, Azzali in posto quattro, Zanoni e Olmi centrali e Spoto libero. Il primo set è equilibrato fino al 18-18, poi Periti (8 attacchi vincenti nel primo parziale) suona la carica e aiuta Monticelli a chiudere 25-21. Il copione non cambia nella seconda frazione,d ove le giallonere di casa possono contare anche sul prolifico contributo delle bande Azzali e Martini (7 e 4 punti nel parziale), con una ricezione positiva che permette a Motta di sfruttare l’ottima giornata e variare il gioco. Così, le locali passano dal 17-15 al 25-20 che vale il 2-0.

A questo punto, l’Emmezeta Synclean Team 03 cerca il tutto per tutto, riuscendo a giocare un terzo set all’insegna dell’equilibrio ancora più serrato. Si arriva in volata con le due squadre a braccetto a quota venti: le ospiti firmano il break (20-22), ma ancora una volta emerge il carattere del Monticelli C.M.V., protagonista con un parziale di 5-0 che chiude set e match.

MONTICELLI VOLLEY C.M.V.-EMMEZETA SYNCLEAN TEAM 03 3-0

(25-21, 25-20, 25-22)

MONTICELLI VOLLEY C.M.V.: Motta 1, Azzali 13, Zanoni 8, Olmi 5, Periti 21, Martini 7, Spoto (L). N.e.: Vicentini, Rossi, Tedoldi, Maarouf, Galbignani (L). All.: Sagliani

Risultati ottava giornata serie D femminile girone A:

Saib Vap-New Volley Pontenure 3-1

Energy Parma-Galaxy Realcart Collecchio 2-3

Monticelli C.M.V.-Emmezeta Synclean Team 03 3-0

Jovi Volley- Pi.lu.via-sc Parma 2-3

Eni Volley Podenzano-Oasi Noceto Lewer 1-3

Mb Tecnology-San Polo C.el.i 3-0

Classifica: Monticelli C.M.V. 21, Pi.lu.via-Sc Parma 19, Galaxy Realcart Collecchio 18, Saib Vap, Emmezet Synclean Team 03, Jovi Volley 12, Eni Volley Podenzano, Mb Tecnology 10, San Polo C.el.i, Energy Parma 8, New Volley Pontenure, Oasi Noceto Lewer 7.