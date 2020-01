A Spazio 2 al via i corsi pe tecnico audio e luci e post produzione foto

Ancora tanto movimento a Spazio 2 (Piacenza) grazie ad un corso che si rinnova ed uno che si “evolve” in un filone specifico.

Si tratta del corso per tecnico audio e luci, che ritorna dopo l’ottimo risultato dello scorso anno, e di quello di fotografia che diventa, oltre ai solito corsi base e avanzato, anche di post produzione.

Tecnico audio e luci

Eh già, dopo l’esperienza dello scorso anno, il mondo del “dietro le quinte” torna a Spazio2 e lo fa a partire dal 3 febbraio con un corso che unisce il lavoro del fonico con quello tecnico luci, due soggetti fondamentali per dare vita ad uno spettacolo, sia teatrale sia musicale. Come l’anno scorso gli iscritti troveranno due giovani professionisti che della loro passione ne hanno fatto un lavoro, stiamo parlando di Stefano Cremona e di Alberto Fontanella.

Rispettivamente per la parte audio e per quella delle luci, Cremona e Fontanella, rappresentano due professionisti che girano il mondo con il loro lavoro su tantissimi palchi diversi e metteranno a disposizione le loro conoscenze per comprendere i principi di generazione del suono, le attrezzature indispensabili per le performance dal vivo e i criteri tecnici per la costruzione di una “luce giusta” durante i concerti o sul palco di un teatro.

Post-produzione

Non solo suoni, ma anche immagini da febbraio a Spazio2. Giovedì 13 febbraio arriva infatti il nuovo corso di post produzione fotografica organizzato da Digital Camera School, da tempo “di casa” a Spazio2 con i suoi corsi base e avanzato di fotografia, di cui rappresenta il naturale proseguimento. Un corso che ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti per ottenere immagini di qualità, più in specifico per correggere i difetti di acquisizione causati dalle ottiche (ad esempio linee cadenti, palazzi storti), bilanciamento del bianco sbagliato, correzione di immagini troppo scure o troppo chiare, fino ad arrivare all’enfatizzazione della fotografia per renderla più accattivante.

Tutte le informazioni su questi corsi e su tutte le altre attività di Spazio2, sono disponibili anche sul sito www.spazio2.piacenza.it