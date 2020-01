A Calendasco un libro per ogni nuovo nato

Un libro per ogni nuovo nato: a Calendasco si promuove la lettura fin dalla più tenera età. La consegna nell’ambito del ventennale del programma “Nati per Leggere”

Calendasco – Un libro per dare il benvenuto a tutti i nati nel territorio di Calendasco nel corso del 2018 e del 2019. E’ l’album illustrato “Il fatto è” di Gek Tessaro il dono scelto dall’amministrazione comunale e porto in omaggio a neo mamme e papà del paese.

Si tratta di un volume consegnato in una mattina in cui i genitori della borgata sono stati chiamati a raduno per presentare loro il progetto “Nati per leggere”, che ha compiuto i suoi primi 20 anni di vita e punta a promuovere la lettura ad alta voce fin dalla tenera età. A sostenerlo, su scala nazionale, è l’alleanza tra l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino onlus.

Ai genitori è stata appositamente consegnata una dispensa con consigli utili su cosa e come leggere ai propri bambini, redatta dalla bibliotecaria Cinzia Cassinari.

“L’iniziativa rientra nel percorso già avviato dalla biblioteca di Calendasco, che intende farsi sempre più a misura dei piccoli e delle loro famiglie. Per questo sono ormai tradizione gli appuntamenti mensili con le ‘Storie a merenda’, particolarmente frequentati: occasioni in cui ai bimbi viene letta una storia tra gli scaffali, seguita poi da un gustoso spuntino”, spiega il sindaco Filippo Zangrandi. “Nei prossimi anni continueremo a salutare tutti i nuovi nati con la consegna di un volume pensato proprio per loro: le ricerche scientifiche dimostrano che la lettura ad alta voce nella primissima infanzia influenza in modo positivo la crescita relazionale e cognitiva, contribuisce allo sviluppo del linguaggio e consolidare l’abitudine a leggere che poi il bambino porterà con sé anche da grande”.

Una tesi supportata dal pediatra Antonio Galli, presente all’incontro. Quindi la parola è passata ad Anna Confalonieri Prandini, scrittrice per l’infanzia piacentina che ha illustrato uno dei suoi ultimi volumi, e all’editore che ne ha permesso la pubblicazione, il calendaschese Sandro Beretta di Piccole Pagine. (nota stampa)