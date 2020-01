A Spazio 2 per San Valentino un corso di disegno creativo di coppia

Sarà una domenica speciale per Spazio 2, perché per la prima volta arriva una delle coppie di illustratrici più conosciute a Piacenza, le Foglie al vento, alias Alessandra Santelli e Giulia Pintus.

I loro disegni e illustrazioni sono ormai conosciuti in tutta la città per l’inconfondibile tratto e ora, per l’occasione più romantica dell’anno, arrivano anche nei locali di via XXIV Maggio. Il corso si chiama Disegno creativo di coppia, andrà in scena domenica 16 febbraio a partire dalle 10.30, nella settimana di San Valentino, e rappresenta un mix di fantasia e romanticismo con l’obiettivo di stimolare la creatività. Ma chi meglio delle stesse “Foglie” può presentare l’iniziativa del 16 febbraio?

Per chi ancora non vi conosce, come vi piace presentarvi?

Siamo Alessandra e Giulia, due illustratrici, e Foglie al Vento è il nostro studio a righe e pois. Abbiamo aperto lo studio 5 anni fa, lo abbiamo fatto di pancia. Il progetto ha preso forma nel tempo e adesso è diventato il nostro vero lavoro.

Per il lavoro che fate, qual è il settore che vi impegna di più?

Quando lo diciamo non tutti ci credono, e in effetti fa sorridere anche noi, ma il nostro lavoro principale sono i ritratti. Ne facciamo quattro al giorno e ci divertiamo molto perché oltre a riprendere i tratti delle persone ci piace anche far emergere il legame che li unisce, infatti ritraiamo spesso coppie o famiglie di ogni tipo.

Arrivando al 16 febbraio, qual è l’obiettivo finale che vi ponete nei confronti della coppia che parteciperà al corso?

Il corso di disegno di coppia è un corso creativo, quindi vorremo creare un ambiente libero e rilassato in cui ognuno, anche chi non ha esperienza con il disegno, si possa esprimere e divertire. La cosa bella è che per farlo dovranno lavorare due a due.

Un “appello” ai possibili partecipanti!

Se siete creativi e aperti a nuove esperienze questo corso vi piacerà e noi saremo felicissime di conoscervi!