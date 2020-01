“A teatro senza mamma e papà”, torna con quattro spettacoli la rassegna per famiglie

Riparte “A teatro senza mamma e papà”, la rassegna di spettacoli nello spazio della biblioteca comunale a Villa Braghieri a Castelsangiovanni (Piacenza) dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

Organizzata da Filippo Arcelloni della compagnia teatrale PKD, in collaborazione con l’associazione Le Valigie e il Comune di Castel San Giovanni, è giunta ormai alla sua 10° edizione e offre un calendario di quattro spettacoli. Il progetto artistico prevede una rassegna di spettacoli di “piccole dimensioni”, rivolte a bambini e famiglie, con la particolarità di uno spazio, al termine delle rappresentazioni, per i bambini dai 3 ai 10 anni con una merenda e un piccolo laboratorio artistico sulla tematica dello spettacolo andato in scena, organizzato dall’Associazione Casa Grande di Nibbiano.

Calendario

2 febbraio: PKD Filippo Arcelloni – Racconti d’inverno

9 febbraio: Pappa e Pero – Favole per bambini

8 marzo: Pappa Pero – Favole per bambini

22 marzo: PKD Filippo Arcelloni – Racconti di primavera

Programma per incontro

Ore 16: apertura spazio e accoglienza bambini e famiglie

Ore 16.30 – 17.15: spettacolo teatrale di piccole dimensioni

17.15 – 17.45: merenda

17,45 – 18: laboratorio artistico

18.00 – 18,30: fine attività e ritiro bambini

Costi

Adulti: € 6

Bambini: € 6