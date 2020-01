Raggiunto da una coltellata, muore un uomo di 52 anni.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 13 gennaio a Caorso (Piacenza). Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: da quanto si è appreso, tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite, pare scoppiata per futili motivi, nei pressi di un bar di via Roma. La vittima – Rocco Bramante, appartenente alla comunità Sinti di Caorso – è stata raggiunta da un fendente alla gamba, che avrebbe reciso l’arteria femorale, mentre si trovava a bordo della propria vettura.

L’uomo, pur ferito, è riuscito a raggiungere la locale caserma dei carabinieri. Qui i militari dell’Arma hanno subito allertato i soccorsi del 118, giunti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e con l’autoinfermieristica da Roveleto di Cadeo; i sanitari, viste le condizioni del 52enne, hanno poi richiesto il supporto anche dell’automedica di Piacenza: trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagano i carabinieri, che avrebbero fermato il presunto responsabile. La notizia della morte di Rocco Bramante si è rapidamente diffusa in paese provocando in particolare la reazione della comunità Sinti locale: diverse persone si sono recate davanti alla caserma dei carabinieri per urlare la propria rabbia e disperazione.

