Accoltellato in via Colombo, arrestato l’aggressore. La gelosia il movente

Sarebbe la gelosia il movente del grave fatto di sangue avvenuto nella tarda serata del 17 gennaio in via Colombo, a Piacenza.

Una ragazzo piacentino di 28 anni, è stato accoltellato dal compagno di un’amica, entrambi piacentini di 46 e 38 anni. L’uomo a quanto pare non accettava il rapporto di amicizia tra i due.

L’aggressione è arrivata al culmine di una serata scandita da rapporti tesi tra il terzetto: già alle 21, mentre il ragazzo e la donna stavano trascorrendo la serata in un bar di via Colombo, sono stati contattati via messaggio dall’uomo che intimava al giovane di “farsi vedere, se era un uomo”. Giunti sotto l’abitazione dell’uomo, lui li avrebbe accolti impugnando un coltello da cucina e il mattarello, minacciandoli.

Chiesto l’intervento della polizia, il ragazzo e la donna sono stati accompagnati alla loro macchina in via dei Pisoni.

Ed è proprio a poca distanza, all’inizio di via Colombo, a pochi metri dalla rotonda dell’ex mercato ortofrutticolo che riprende la lite tra i tre, con il 46enne che sferra due coltellate nella schiena del ragazzo, sotto gli occhi della 38enne e anche di un altra persona.

Subito viene richiesto l’intervento della polizia, con l’arrivo dei sanitari per trasportare il 28enne in ospedale, dove si trova ancora in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto arrivano sia la dirigente della mobile Serena Pieri che Michele Rana, a capo delle volanti. In poco tempo – circa un’ora dopo l’aggressione – riescono ad individuare il responsabile e dove si sia recato dopo il fatto: in un’abitazione nei pressi di vi Colombo. A poca distanza, in un’area verde incolta viene anche ritrovato il coltello usato per l’aggressione. L’uomo, in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico pari a 1 g/l), è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ora si trova nel carcere de Le Novate.

“Grazie alla sinergia tra squadre mobili e volanti – ha detto il questore Pietro Ostuni – e ad attività di investigazione, siamo riusciti nel giro di pochissimo tempo ad individuare ed arrestare il presunto responsabile del fatto2.