Accoltellato in via Colombo, grave un uomo

Episodio di sangue nella tarda serata di venerdì 17 gennaio a Piacenza in via Colombo.

Un uomo è stato accoltellato in strada sotto una pioggia battente e si trova in gravi condizioni. I soccorsi sono scattati immediatamente con l’ambulanza dell’ospedale di Fiorenzuola, impegnata nel trasporto di un paziente, che si è fermata per prima sul posto. Subito dopo sono accorse l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118.

In posto, nei pressi dell’ex mercato ortofrutta all’esterno di un locale pubblico, sono giunte anche le volanti della polizia e una gazzella dei carabinieri. L’aggressore si sarebbe dileguato e sono scattate le ricerche. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale di Piacenza, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini sentendo alcuni testimoni. La scena del crimine è stata transennata per consentire i rilievi da parte della polizia scientifica e della squadra mobile.

IN AGGIORNAMENTO