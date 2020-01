Al President debutto per la compagnia dialettale di Trevozzo

L’11 gennaio alle ore 21 al Teatro President debutto nella Rassegna dialettale della Compagnia dialettale di Trevozzo “La curt di sigullon”, nata da pochi anni, ma ha portato diverse commedie in teatri e piazze della nostra provincia con l’intento di mantenere vivo il vernacolo dell’Alta Val Tidone e Val Lauretta e di offrire al pubblico qualche ora di spettacolo divertente. La compagnia dialettale porterà in scena la commedia brillante “Adess i’enn tutt a post! ” di Giorgio Tosi, con la regia di Andrea Bersani.

Siamo negli anni ’50, dove sposare una figlia era un problema importante (per la scelta del partito) e le ragazze da marito erano un po’ in concorrenza tra di loro. Un passato dove c’era ancora molta povertà per cui un fittàul, rozzo ed incolto più che mai, diventava un marito interessante anche se sapeva parlare solo di vacche o di cavalle.

La trama punta quindi, sulla vivacità delle situazioni, la freschezza dei personaggi tra cui svettano Rino (l’agreste fittàul), Bruna (la vicina impicciona) con la figlia Maria che non riesce a fidanzarsi perché brutta e tonta, il ragionier Paperi (tenace nei suoi tentativi di fidanzamento con la bella Iole, sempre scornato) e tutti gi altri che ripropongono questa fetta di mondo ormai scomparso.

Personaggi ed interpreti: Santina, Antonella Opizzi; Bruna, Silvana Cavalli; Aldo, Andrea Bersani,

Maria, Alessandra Albertini; Andreina, Federica Bersani; Iole, Elisabetta Cignatta; Rino, Michele Albertini; rag. Paperi, Vincenzo Repetti; Luigi, Simone Braga. Rammentatrice Emiliana Riccardi, costumi e scene Barbara Civardi Olati; regia audio Mauro Pilla.

Prevendita : CITY BAR, Via Manfredi 33 – Da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel.389 9320964 dalle 12 alle 19 Da lunedì a Sabato – famigliapiasinteina1953@gmail.com