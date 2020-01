Al via i corsi \"social\" \"Essere genitori oggi. Conoscenza degli strumenti dell\'era digitale\"

Prendono avvio oggi i corsi del progetto “Essere genitori oggi. Conoscenza degli strumenti dell’era digitale” a cura di Associazione Link Lab.

Gruppi pratici per un utilizzo consapevole dei social network e di internet, riservati a genitori, educatori e insegnanti. I corsi si tengono, previa iscrizione, presso la sede dell’Associazione in Via IV novembre 132 (zona Palazzo Cheope) a Piacenza, alla presenza dell’esperta Social Media Manager, Ambra Visconti, e degli esperti in relazioni famigliari di Link Lab.