Alla Galleria Alberoni pronta a risuonare la nona sinfonia di Beethoven

La Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, per orchestra, voci e coro, un vero e proprio monumento della musica di ogni tempo, andrà in scena alla Galleria Alberoni, domenica 12 gennaio 2020, ore 21, dando vita a un evento assolutamente da non perdere che costituirà certamente uno dei primissimi concerti italiani programmati per celebrare il 250° della nascita del grande compositore tedesco, nato a Bonn nel 1770, del quale, proprio nel 2020 ricorre l’anniversario.

Piacenza e la Galleria Alberoni, dunque, protagonisti in apertura delle celebrazioni di una ricorrenza così importante che vedrà iniziative ed eventi musicali programmati nel corso dell’anno in ogni parte del mondo.

La Nona Sinfonia, 50 orchestrali e 60 coristi alla Sala Arazzi per il capolavoro di L.v. Beethoven – Il concerto è assolutamente da non perdere poiché presenta in programma l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, op. 25 detta “La corale”, l’ultima sinfonia composta da Ludwig van Beethoven, un capolavoro assoluto che apparve fin da subito come un’opera rivoluzionaria, non solo per la presenza delle voci e del coro, ma anche per la sua capacità di mettere in crisi e innovare profondamente lo stesso concetto di “Sinfonia”.

Protagonista del concerto sarà la Monferrato Classic Orchestra, interessantissima ensemble musicale costituita da circa 50 giovani talenti, provenienti dall’Italia e da numerosi altri paesi del mondo, selezionati dalla direttrice artistica Sabrina Lanzi, una delle più importanti pianiste del panorama contemporaneo.

L’Orchestra, nata nel 2017, sta raccogliendo il riscontro entusiastico del pubblico e della critica. Si è già esibita due volte nella Sala degli Arazzi, insieme a straordinari solisti internazionali, riscuotendo un grande successo.

Affianca la giovane ensemble, Casale Coro, significativa compagine nata nel 1997, diretta dal 2008 da Giulio Castagnoli professore del Conservatorio di Torino. Alla musica sacra, alla quale si è dedicata fin da subito, la Corale ha nel tempo affiancato l’esecuzione di repertori popolari, profani oltrechè la lirica. Spirituals, canti russi, argentini e italiani racchiudono il repertorio popolare, mentre spiccano i “Carmina Burana” di Orff nel profano eseguiti anche ai festival internazionali.

L’evento è promosso e organizzato da: Opera Pia – Collegio Alberoni

in collaborazione con: Fondazione Teatri di Piacenza; Centro Culturale Italo – Tedesco di Piacenza – Goethe Istitut

Acquisto biglietti e prevendita

Il concerto prevede un biglietto di ingresso posto unico di €. 10,00.

Sarà possibile acquistarlo alla biglietteria della Galleria Alberoni dalla ore 17.00 del giorno stesso del concerto.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita, senza costi aggiuntivi, presso le seguenti sedi.

Opera Pia Alberoni, via x giugno 3: Tel 0523322635 – 3494575709

Biglietteria del Teatro Municipale negli orari di apertura www.teatripiacenza.it