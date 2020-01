Alla scoperta dei misteri dell’universo con il Gruppo Astrofili

Parte venerdì 24 gennaio il ciclo di sei conferenze, dal titolo “Il grande balzo dell’astronomia”, promosso dal Gruppo Astrofili di Piacenza, per avvicinarsi ai misteri dell’Universo.

Di carattere divulgativo e destinati ad un ampio pubblico, gli appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, sono in calendario all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, via S. Eufemia, 12 a Piacenza. Ad aprire il ciclo di incontri venerdì (ore 17.45) la conferenza intitolata “Giovanni Domenico Cassini e le sue scoperte nei sistemi di Saturno e Giove”, a cura di Theo Cordani, si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 17.45.

LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA – L’astronomia risale all’origine dell’Uomo quando egli, traguardando attraverso semplici riferimenti naturali, si accorse di avere davanti a sé una “trapunta di stelle” in movimento che sapeva indicargli con precisione le stagioni della caccia, della semina e del raccolto.

Ma il vero sviluppo dell’astronomia inizia con l’utilizzo del “cannocchiale” di Galileo Galilei applicato allo studio del cielo. Con questo strumento, denominato successivamente “telescopio”, è iniziato lo studio metodico dei corpi celesti a cominciare dalla Luna, dal Sole e dai pianeti allora conosciuti, per arrivare poi a capire l’essenza stessa delle stelle, per scoprire nebulose e galassie, per conoscere le leggi della natura che dominano il Cosmo. I quattro secoli susseguenti a Galileo Galilei sono stati fondamentali per comprendere compiutamente il nostro Cosmo vicino, il Sistema Solare, e per accorgerci che stiamo vivendo in un macro-cosmo costituito da miliardi di galassie.

Le tecnologie attuali ci consentono di riprendere innumerevoli immagini in alta definizione dei corpi celesti studiati nel recente passato, soprattutto grazie ai grandi telescopi terrestri e spaziali oggi operativi e grazie alle numerose sonde interplanetarie lanciate dall’Uomo per la ripresa ravvicinata dei principali corpi del Sistema Solare.