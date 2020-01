Allagamenti a Gragnanino, Bonifica al lavoro da domani

L ispezioni effettuate a seguito degli allagamenti verificatisi nella frazione di Gragnanino (Piacenza) nell’estate scorsa hanno evidenziato la necessità di intervenire per mettere in sicurezza un tratto di Rio Gragnano.

I tecnici del Consorzio di Bonifica hanno proceduto alle verifiche del tratto di canale interessato, rilevandone la parziale ostruzione dovuta ad un blocco di cemento posto all’interno del canale e alla presenza di un cavidotto di fibra ottica che ostruisce parte della sezione del Rio. I lavori verranno svolti dal Consorzio di Bonifica a partire da domani 30 gennaio per un periodo prudenziale di 4 giorni.

L’intervento inciderà sulla normale circolazione del traffico sulla provinciale di Agazzano: in particolare il traffico da Gragnano a Piacenza verrà deviato in via Loggia verso la rotatoria della Moffelona. La strada Comunale del Sordello – viene spiegato – non può infatti sopportare e consentire il passaggio di eventuali mezzi pesanti”. Le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale garantiranno il regolare deflusso del traffico.