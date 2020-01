All’appello al voto di Cisl Emilia Romagna “Diritto conquistato con la vita, salvaguardiamo i nostri diritti”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Loris Cavalletti, Segretario Regionale FNP Cisl Emilia Romagna, agli iscritti:

“Invitiamo tutti gli iscritti ad andare a votare il 26 gennaio 2020 per eleggere il Presidente e rinnovare il consiglio regionale dell’Emilia Romagna”.

“Il diritto al voto è stato conquistato a costo della vita per cui non possiamo tradire queste persone. In molti hanno lottato per avere la Costituzione più bella del mondo e noi la dobbiamo difendere da chi oggi vuole farci tornare a tempi bui.Per noi la Libertà, la Democrazia il diritto ad essere fratelli sono conquiste irrinunciabili”.

“Noi non daremo indicazioni di voto, sappiamo che siete in grado di valutare e scegliere in coerenza con i nostri ideali”.

“Unitariamente abbiamo fatto una piattaforma chiedendo il rinnovo del patto per il lavoro che ha funzionato bene e ha permesso a questa regione di crescere”.

“Abbiamo chiesto alle forze politiche di pronunciarsi sul metodo concertativo. Abbiamo chiesto di incrementare le risorse del fondo della Non autosufficienza e di confermare i servizi per gli anziani come abbiamo fatto in questi anni, per non lasciare nessuno solo.Abbiamo chiesto di ridurre le liste d’attesa e tante altre cose. Andiamo a votare per salvaguardare i nostri diritti”.