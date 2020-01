Amici della Lirica, le arie dei grandi dell’Opera italiana rivivono in un concerto

Domenica 19 gennaio alle ore 17 gli Amici della Lirica di Piacenza riprenderanno gli appuntamenti dell’Associazione con un concerto presso il Salone Parrocchiale di San Sepolcro a Piacenza, in Cantone San Nazzaro, 16.

Protagonisti di questo pomeriggio musicale saranno il soprano Azusa Kinashi ed il baritono Costantino Finucci, accompagnati al pianoforte dal M° Elio Scaravella. “Un concerto in cui sarà possibile ascoltare un’accurata scelta di arie d’Opera di Verdi, Puccini, Rossini e Giordano interpretate da due artisti dalle straordinarie vocalità per ripercorrere il particolare e prezioso percorso che solo certe vocalità sanno regalare – il commento degli Amici della Lirica -. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non con due artisti straordinari”.

“L’invito è esteso a tutta la cittadinanza – aggiungono -; ricordiamo che è possibile associarsi agli Amici della Lirica durante qualsiasi evento, scrivendo ad amiciliricapiacenza@libero.it o telefonando al +39 333 6300888. Il sostegno dei soci ci permette di garantire un’offerta culturale costante e di qualità”.

Il concerto è ad ingresso libero.