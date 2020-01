Amici dell’Arte, dal 2 febbraio in mostra le opere degli artisti soci

L’Associazione culturale “Amici dell’Arte” quest’anno festeggia una ricorrenza storicamente assai significativa: il centenario della fondazione. Ma non dimentichiamone un’altra allo stesso modo importante: quest’anno cade anche il 40° anno della collettiva degli artisti soci.

La prima collettiva con opere degli artisti soci venne infatti allestita nell’ormai lontano 1980 ed ebbe, nei decenni seguenti, una cadenza variabile, biennale o triennale. Rimase e rimane tuttora un punto fisso, un momento di ritrovo, di confronto interdisciplinare e di misurazione della propria creatività. Quest’anno l’associazione ha allestito la “XV rassegna dei soci artisti” che verrà inaugurata domenica 2 febbraio, ore 17, nella sede associativa in via San Siro 13, Piacenza. Come già in altre mostre agli “Amici dell’Arte”, presenterà Silvia Bonomini, critica ed esperta d’arte piacentina.

“In questa XV rassegna – spiegano dagli “Amici dell’Arte” – ci saranno circa sessanta artisti, in gran parte piacentini, pittori soprattutto, molti fotografi e qualche scultore. Il numero stesso è indicativo per comprendere fervore e vivacità dell’iniziativa, l’interesse per una manifestazione che ha, fra l’altro, sempre notevole risalto mediatico e buon seguito di pubblico. Tutte le opere presentate sono state eseguite ad hoc dai vari artisti per quest’evento, perché la rassegna dei soci è sempre più un momento fondamentale nella vita dell’associazione e nel percorso di crescita di ogni singolo artista”.

“Si tratta del primo evento di spicco di questo 2020 che apre una serie di mostre importanti per l’associazione, ma anche per il contesto artistico piacentino e non solo. Di questa rassegna verrà anche stampato apposito catalogo che raccoglierà tutte le opere esposte”. La rassegna terminerà il 23 febbraio 2020. L’ingresso è gratuito. Orari d’apertura dell’associazione: da mercoledì a domenica ore 16-19.