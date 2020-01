Ancora meteo stabile a Piacenza.

In linea con il quadro atmosferico che si sta protraendo dall’inizio del 2020, e che sta contribuendo all’incremento della concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria, anche per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio non è atteso un peggioramento significativo del tempo, con al limite qualche pioggia debole.

Secondo quanto riporta Arpae, giovedì 16 si prevede al mattino nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità; dalla sera sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.

Per quanto riguarda venerdì 17 gennaio, è previsto al mattino in pianura sereno con gelate, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate.

Temperature minime del mattino attorno a 0 °C, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.