Andy Ogide lascia l’Assigeco: rescisso il contratto

Assigeco Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Andy Ogide per la rescissione consensuale del contratto in essere.

Il centro statunitense, naturalizzato nigeriano, lascia l’Assigeco dopo una stagione e mezzo con 42 partite ufficiali in maglia biancorossoblu all’attivo. In questa stagione Ogide ha disputato solo nove partite in campionato, dopo essere stato bloccato da un infortunio al ginocchio occorsogli nella prima giornata con Mantova, viaggiando ad una media di 14.9 punti e 5.2 punti a partita.

“Assigeco Piacenza – si legge in una nota – intende ringraziare Andy per la grande professionalità e la grande disponibilità dimostrata dentro e fuori dal campo, augurando le migliore fortune per il prosieguo della propria carriera”.