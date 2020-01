Aria pessima, 4 giorni con le pm10 oltre il limite. Si attendono i divieti

Qualità dell’aria, a Piacenza quattro giorni consecutivi “fuorilegge”.

Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio (ultimo dato disponibile), infatti, le centraline Arpae hanno registrato nella nostra provincia valori di concentrazione di pm10 oltre la soglia massima consentita per legge (fissata a 50 microgrammi per metro cubo).

Il picco sabato 25, con un valore massimo di 80 microgrammi per metro cubo; ma anche ieri non è andata meglio, con valori oltre il limite in 3 delle 4 stazioni della Pianura Ovest: 56 microgrammi per metro cubo in quella di Besenzone; 66 in quella Giordani-Farnese e 71 in quella del Parco di Montecucco.

A questo punto è auspicabile l’entrata in vigore delle misure emergenziali su traffico e riscaldamento, che da protocollo regionale (LEGGI QUI) dovrebbe scattare al terzo giorno consecutivo di sforamenti.