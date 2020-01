Assigeco, con Imola è sfida per la zona play off

ASSIGECO PIACENZA, CON IMOLA E’ SCONTRO DIRETTO PER LA ZONA PLAYOFF

Crocevia fondamentale per l’Assigeco Piacenza che, dopo aver salutato a malincuore un pilastro come Andy Ogide, torna fra le mura del PalaBanca per rimanere aggrappata al treno Playoff.

La sfida però è di quelle davvero difficili, perché sulla strada dei biancorossoblu ci sarà l’Andrea Costa Imola, la squadra più in forma del campionato insieme a Ravenna, uscita vincente in ben 6 degli ultimi 7 incontri.

I ragazzi di coach Di Paolantonio sono lontani parenti di quelli del girone di andata, sconfitti da una magia di Jazz Ferguson e, dopo una partenza da 0-4, al momento occupano la quinta posizioni in classifica con due punti di vantaggio sulla squadra di Ceccarelli.

Merito di un ritrovato Baldasso e di un Morse sempre più in crescita, ma anche e soprattutto dei veterani Fultz e Bowers, due dei migliori assistman del campionato nonché fattori spesso decisivi negli ultimi minuti per i loro compagni.

L’Assigeco però dovrà fare di tutto per ritrovare quella vittoria che ormai manca da metà dicembre: servirà una prova convincente ai liberi e dall’arco e l’Hall dei tempi migliori.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari 3, Ferguson, 4 Faragalli, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli

Le Naturelle Imola: 1 Ingrosso, 2 Ivanaj, 3 Morse, 4 Taflaj, 5 Valentini, 7 Calvi, 9 Fultz, 11 Baldasso, 14 Masciadri, 15 Bowers, 16 Alberti. All. Di Paolantonio

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli:“Affrontiamo Imola, una squadra che, fino a questo momento è l’assoluta rivelazione di questo campionato. Noi veniamo da un periodo di calo fisico e di risultati e non ci sarà migliore occasione che una partita casalinga, di fronte al nostro pubblico, per tornare a una vittoria che ci manca ormai da troppo tempo e che vogliamo assolutamente raggiungere in qualsiasi modo”.

Francesco Ihedioha: “Dovrà essere una partita perfetta e senza cali di concentrazione perché da ora in poi ogni partita sarà come una finale per la promozione a livello di importanza. Abbiamo le armi per fare una buona partita e sono fiducioso che la faremo!”

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

Andrea Centenari

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA