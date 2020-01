Assigeco, inizio anno con tanti impegni per le “Ladies”

Basket Assigeco, il focus settimanale della società sulle squadre femminili

“Nel periodo delle festività le Ladies di Assigeco Piacenza non si sono certamente riposate. Tanto basket per le nostre ragazze, a partire dai gruppi Minibasket, per finire alle più grandi al seguito delle selezioni regionali, vedi Giulia Longeri con l’ Emilia Romagna, fino ad Angelica Negri ed Emma Bernini in prestito a Milano Basket Star per fare nuove esperienze nel Torneo di Rieti. A tutto ciò si aggiunge l’ennesima soddisfazione di questo primo anno in Rosa di Assigeco, ovvero il gruppo Under 13 che per questa parte della stagione sarà solo “sperimentale” ma che ha già sfoggiato un ottima prova nell’amichevole disputata con le pari età di Crema.

Ma andiamo nel dettaglio con il responsabile del settore Marco Merli: “Per quanto riguarda il minibasket, la collaborazione con Basket Sole Fulmine Rosa si conferma una sinergia positiva che sta già dando i suoi risultati, con una trentina di miniatlete impegnate. Note positive anche per le più grandi: le nostre Angelica ed Emma hanno disputato questo prestigioso torneo in prestito alla compagine lombarda di Milano Basket Star, una cavalcata trionfale dal girone di qualificazione fino alla Finalissima fatta di sole vittorie, quindi solo complimenti a loro. Infine battesimo in quel di Crema per il gruppo Under 13: le ragazze provenienti da tutti i centri Minibasket e Settore Giovanile di Assigeco si sono date appuntamento per questo primo test, superato brillantemente e che fa ben sperare per la prossima stagione. Per quest’anno ci limitiamo a creare occasioni per giocare insieme e confrontarci con gruppi pari età come fatto grazie all’ospitalità di Basket Team Crema”.

LA SETTIMANA ASSIGECO

UNDER13 REGIONALE: Orzinuovi-Assigeco 27-71

Assigeco: Soresini 28, Allorini, Doglio 2, Cavallaro, Ippolito, Foroni, Baronchelli 19, Monticelli 5,Spingardi 2, Prada 1, Salvaderi 12,Degradi 2.

UNDER16 GOLD: Finale-Assigeco 70-66

Assigeco: Corradini 17, Bertoli 2, Pompili, Atillah 14, Tussi 6, Bisagni 4, Ziliani 4, Pomati 2, Barbaglio, Zaka, Anfini, Zonca 17

UNDER14 FEMMINILE: Magik Parma-Assigeco 59-43

Assigeco: Bernini 11, Onorati 0, Malguzzi 4, Negri 13, Signaroldi 0, Gatti 4, Fenoglietto 0, Longeri 11, Barbieri 0, Scaravaggi 0, Tubera 0.

UNDER15 GOLD: Vico Basket-Assigeco 85-71

Assigeco: Impesi 12, Pisano Bafano 1, Felici, Rossi 15, Cugini, Zanangeli 2, Sartori, Molinaroli 2, Tanzi 9, Molina 2, Bisagni A 28, Rincon

UNDER16 GOLD: Assigeco-Stars Bologna 69-76 dts

Assigeco: Dossena 13, Ndione 14, Krstev, Grecchi, Amorosino 2, Dragoni, Valdonio, Fortunati T. 14,Guidotti 5, Gazzola 10, Aprea 5, Esatti 6.

UNDER13 REGIONALE: Assigeco-High School Basket 55-61

Assigeco: Rossetti 6, Link 18, Boledi, Ottola M, Palpi, Ottola N, Tappani 6, Bernardi, Menni 4, Sonlieti, Nduwimana, Rebecchi 21

UNDER15 REGIONALE: Marconi-Assigeco 63-44

Assigeco: Caramella 0, Zamproni , Cima Politi 0, Dridi 4, Frati 0, Riboldi 1, Ventura 0, Romanyuk 15, Gandolfini 6, Pesci 10, Zekaj 3, Giunchiglia 5.

UNDER18 REGIONALE: Assigeco-Torre 26-73

Assigeco: Dossena 4, Ferri 3, Cimelli, Nigrelli 2, Rossi, Putzolu, Seccia 2, Freschi 1, Mondane 2, Ronsisvalle 3, Molina 8, Bareggi.

PRIMA DIVISIONE: La 3B Sorbolo-Assigeco 62-43

Assigeco: Giulivo 14, Fumi, Cinelli 6, Corti, Marchini 9, Zamboni 3, Jakic 1, Fumi 4, Bragalini 4, Bosi 2.