Assigeco, la giovane Longeri convocata nella selezione regionale

GIULIA LONGERI CONVOCATA NELLA SELEZIONE EMILIA ROMAGNA PER IL TORNEO DELLE REGIONI

Grande soddisfazione in casa UCC Assigeco Piacenza per la convocazione della classe 2006, Giulia Longeri, nella selezione dell’Emilia Romagna che disputerà a Rimini, dal 3 al 6 gennaio, il prestigioso Torneo delle Regioni, Memorial Fabbri.

Le categorie giovanili che prenderanno parte al torneo saranno l’Under 15 (nati nel 2005) per i ragazzi e l’Under 14 (nate nel 2006) per le ragazze.

La formula prevede due gironi da 4 squadre per torneo e poi semifinali incrociate (domenica 5 gennaio) e finali la mattina del lunedì 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al “PalaSgr” di Santarcangelo quella maschile).

L’Emilia-Romagna, guidata dalla Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati, è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B.

UNDER 14 FEMMINILE

ROSTER: Albieri (Pontevecchio Bologna), Capelli e Piatti (Pallacanestro Scandiano), Castelli e Ruffini (Bsl San Lazzaro), Cavalli (Monte San Pietro), Diacci (Cavezzo), Gori (Hellas Cervia), Longeri (Piacenza B.C.), Mkpanam (Magik Rosa Parma), Mandini (Peperoncino Mascarino), Pratelli (Happy Basket Rimini).

CALENDARIO

– Venerdì 3/1 (17, Flaminio) ER-Lazio;

– Sabato 4/1 (9, Palestra Rodari) ER-Campania, (16, Flaminio) ER-Trentino Alto Adige.

