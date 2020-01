Assigeco nella tana della capolista Ravenna

L’Assigeco Piacenza si rimette in viaggio per la prima di due trasferte consecutive: il primo appuntamento è domani 16 gennaio alle ore 20 e 30, in casa della capolista OraSì Ravenna.

Coach Ceccarelli è stato chiaro: i suoi non hanno niente da perdere ed hanno anzi l’occasione per provare a fare lo sgambetto ad una squadra che sembra imbattibile, merito, a detta di molti, della miglior coppia di americani del torneo formata da Charles Thomas (21.1punti + 6.8rimbalzi), a oggi l’MVP, e Giddy Potts, che sta viaggiando con il 41% da 3 con quasi 7 tentativi.

Tiro da 3 che è la vera arma in più degli uomini di Cancellieri, che realizzano da oltre l’arco con il 36% con ben 25.5 tentativi grazie anche ai vari Sergio e Marino, quest’ultimo assistman di primo livello con 4.3 passaggi vincenti a partita.

A tutto questo si aggiunge la terza difesa del campionato con poco più di 74 punti a partita; inoltre, con soli 34.1 rimbalzi concessi i giallorossi tendono a lasciare le briciole sotto il ferro agli avversari.

Il finale del film insomma pare scontato, ma con “Mister 50 punti” Jazzmarr Ferguson l’Assigeco Piacenza non si pone più nessun tipo di limite e potrebbe, in caso di vittoria, compiere uno scatto importantissimo in una corsa ai Playoff che sta diventando sempre più affollata.

I ROSTER

OraSì Ravenna: 00 Farina, 1 Potts, 2 Jurkatamm, 3 Thomas, 7 Chiumenti, 9 Cardillo, 11 Marino, 12 Zanetti, 13 Treier, 16 Venuto, 17 Seck, 20 Sergio, 21 Bravi. All. Cancellieri.

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli:“La vittoria con Imola è stata un toccasana per il nostro morale anche in vista della sfida in casa di Ravenna, squadra che sta meritatamente guidando la classifica. Dovremo provare a fare la partita perfetta, condita da tanta grinta e tanto agonismo, per provare a portare a casa i due punti”.

Matteo Piccoli, guardia: “Con Ravenna ci aspetta una partita davvero tosta, non hanno mai perso in casa e giocano molto bene. Noi faremo di tutto per bloccare il loro ingranaggio. La vittoria di Imola è stata importante per il morale e non vogliamo fermarci”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

