“Atleti al tuo fianco” contro il cancro insieme a Lilt Piacenza

Scambio di doni dopo le feste all’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza per due importanti realtà che operano sul territorio piacentino nella lotta contro il cancro.

Il dottor Alberto Tagliapietra – fondatore del progetto “Atleti al tuo fianco” – iniziativa che attraverso le metafore dello sport e le parole dei campioni racconta la vita delle persone che affrontano un tumore – e il presidente della Lega Italiana Lotta Tumori di Piacenza, dottor Franco Pugliese, si sono incontrati donando alle corrispettive associazioni il frutto del lavoro degli ultimi anni nella prevenzione e divulgazione oncologica.

Alla Lilt Piacenza sono stati donati i volumi di “Atleti al tuo fianco” stampati grazie ad Olimpia Inox con le testimonianze di Samuele Papi, Dario Hubner, Paola Croce, Daniele Moretti, Gianpiero Piovani e molti altri campioni che hanno portato in alto i colori biancorossi; ad Arenbì Onlus, associazione che patrocina questo progetto di sensibilizzazione oncologica attraverso lo sport, sono stati consegnati gli opuscoli di sostegno al desiderio di smettere di fumare e alla salute e prevenzione nei posti di lavoro. Un importante segno per valorizzare la collaborazione tra associazioni, perchè la prevenzione oncologica trovi alleati compatti e sinergici nelle specifiche attività estese e capillari in tutto il territorio piacentino.