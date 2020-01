Atletica Piacenza super nel weekend, Emma Casati domina nel Cross a Bologna

L’Atletica Piacenza è tornata alla ribalta in occasione dei Campionati di Società di Cross.

A Bologna, il 19 gennaio, si è tenuta la prima prova del circuito regionale che assegnerà i titoli di Campione regionale a squadre delle varie categorie. La giornata piovosa e il clima rigido hanno reso il percorso già di per sé ricco di curve ancora più complicato: ma i giovani biancorossi non si sono fatti intimorire e hanno ottenuto ottimi risultati. La migliore prestazione di giornata è da ascrivere ad Emma Casati. La piccola stella piacentina del mezzofondo ha letteralmente dominato la competizione Allieve sui 3km: nonostante le complicanze del tempo, Emma ha staccato le avversarie di quasi un minuto, concludendo la prova in 10”41. Il suo stato di forma sembra eccellente, anche in considerazione dello strabiliante terzo posto ottenuto alla Campestre del Campaccio. La ragazza allenata da Giuliano Fornasari è ora pronta per nuove imprese sportive di altissimo livello.

Grandi prestazioni anche nella categoria Cadetti: Davide Bolzoni ha conquistato la medaglia di bronzo coprendo il percorso di 2,5km in 7’29”, precedendo i compagni Ignazio Pio Racioppoli, sesto in 7’40”, Flavio Zaretti, quattordicesimo in 7’54”, e Francesco Zanirato, sedicesimo in 8’01”. Tra le Cadette, spicca il risultato di Monia Harbi, settima sui 2km con il tempo di 6’44”. Ottimo anche Filippo Giandini, che è riuscito ad approdare tra i migliori dieci, classificandosi proprio al decimo posto sui 6km della gara Juniores Uomini, grazie al crono di 21’25”. Anche a livello di squadre l’Atletica Piacenza ha fatto registrare piazzamenti davvero interessanti: i Cadetti guidano la classifica generale; le Allieve, trascinate da Casati, sono al momento al secondo posto in classifica; la compagine Juniores Uomini è al momento in quarta posizione.

Contemporaneamente, nelle competizioni indoor, il sodalizio biancorosso ha riportato diverse buone prestazioni, alcune davvero ottime. Al Meeting regionale assoluto di Parma, il 18 gennaio, Vittoria Ferrari è giunta seconda nei 50hs in 7”85, seguita dalla compagna Camilla Cesena, quinta in 8”17. Bene anche Eleonora Nervetti, quarta in 6”77 sui 50m piani. Si sta ritrovando anche Tommaso Boiardi nel salto in lungo, gara in cui è giunto sesto con un salto a 6,48m. Al Meeting regionale indoor giovanile, Antonio Maria Petitto si è classificato terzo nella finale 2 dei 60m piani Cadetti con il tempo di 7”92. Nella stessa gara, ma al femminile, Chiara Sverzellati vinceva la finale 2 in 8”36.