Autotrasporti Rosselli premiata da CNA ER per la creazione di nuovi posti di lavoro

Anche in un periodo contrassegnato da una congiuntura non del tutto positiva, come quello che già da qualche anno stanno vivendo le piccole e medie imprese artigiane, ci sono aziende capaci di distinguersi per la loro crescita. Aziende che CNA Emilia Romagna ha voluto premiare nei giorni scorsi, in occasione dell’Assemblea regionale svoltasi al Teatro Arena del Sole di Bologna, proprio per mettere ulteriormente in evidenza le capacità imprenditoriali e manageriali di chi riesce a gestire e a far crescere un’attività tra le mille difficoltà, e non solo burocratiche, di ogni giorno.

Dieci le imprese emiliano-romagnole a cui la CNA regionale ha attribuito il premio “Patto per il lavoro”, assegnato a quelle aziende che si sono particolarmente distinte nel triennio 2016-2018, per la creazione di posti di lavoro. Tra queste anche Autotrasporti Rosselli, storica azienda piacentina, con sede a Castel San Giovanni, specializzata nel trasporto e spedizioni di merci su strada.

Il Premio è stato consegnato al titolare dell’azienda, Donato Rosselli, dal Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, dal Presidente nazionale Daniele Vaccarino, da quello regionale Dario Costantini, dal Segretario regionale Fabio Bezzi e dal Direttore di CNA Piacenza, Enrica Gambazza.