Banca di Piacenza, prorogata la scadenza del concorso “Selfie con il tuo amico a 4 zampe”

E’ stata prorogata la scadenza del concorso fotografico “Selfie con il tuo amico a 4 zampe”, lanciato dalla Banca di Piacenza nell’ottobre scorso.

La premiazione si terrà il 25 marzo in Santa Maria di Campagna, nel giorno in cui in Basilica vi sarà il tradizionale Ballo dei bambini (così chiamato perché i bambini piacentini, accompagnati al Santuario, vengono sollevati verso la statua della Madonna dai frati che tracciano un ampio segno della croce; un movimento che, visto dal fondo della chiesa, sembra un allegro ballo di bimbi), nell’ambito della festa dell’Annunciazione.

Si potranno scattare selfie agli amici animali fino all’ultimo momento, anche appena prima dell’inizio della cerimonia di premiazione. La proroga è stata decisa per rendere omogeneo il periodo di scadenza di questo concorso con quello del “Premio solidale Amici Fedeli” (che darà un riconoscimento ai tre atti giudicati più caritatevoli nei confronti degli Amici Fedeli, segnalazioni all’indirizzo amicifedeli@bancadipiacenza.it entro il 31 marzo), onde evitare equivoci.

Il concorso “Selfie con il tuo amico a 4 zampe” è invece riservato a chi apre un ContOnline AMICI FEDELI o un conto AMICI FEDELI. Le foto vanno inviate all’indirizzo amicifedeli@bancadipiacenza.it.

I premi messi in palio sono una macchina fotografica Canon Ixus 185, una videocamera GoPro Hero 7 e un drone DJI Spark Fly More Combo, rispettivamente per il terzo, secondo e primo classificato. (nota stampa)