Bando mobilità casa-lavoro per persone disabili e proroga bonus energia, le news di Informasociale

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 1/2020

MOBILITÀ CASA-LAVORO PER PERSONE CON DISABILITÀ, APERTO IL BANDO

Fino al 16 marzo 2020 sarà possibile presentare domanda di contributo a sostegno della mobilità verso e dal luogo di lavoro per lavoratori dipendenti e tirocinanti con disabilità con la necessità di trasporto personalizzato, per spese sostenute nel 2019. L’ammontare del contributo sarà quantificato in base alle risorse disponibili, in relazione alla distanza chilometrica complessivamente percorsa e al numero di domande ammissibili.

BONUS ENERGIA, PROROGATE LE SCADENZE PER LE DOMANDE DI RINNOVO

A seguito della modifica del periodo di validità della DSU, sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di rinnovo dei bonus energia (luce, gas e acqua) in scadenza.

PROROGATA L’ESENZIONE PER I FARMACI DI FASCIA C

Anche per il 2020, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare l’esenzione per l’acquisto dei farmaci di fascia C. Le attestazioni rilasciate nel 2019 saranno utilizzabili fino al 29 febbraio. Da gennaio, per ottenere la nuova attestazione, occorre l’Isee 2020.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, DA GENNAIO È NECESSARIO IL MODELLO ISEE 2020

La validità del modello Isee 2019 è scaduta il 31 dicembre. Da gennaio, per ottenere qualsiasi prestazione sociale agevolata, è necessario presentare il modello Isee 2020.

VOTO ASSISTITO, DEFINITE LE MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

Sabato 25 gennaio, presso l’Ausl di Piazzale Milano, sarà attivo il servizio di rilascio delle certificazioni per l’assistenza al voto degli elettori fisicamente impediti, in occasione delle prossime Elezioni Regionali. Per eventuali informazioni tel. 0523 302023 oppure 0523 317575, dal lunedl al venerdì.

BONUS SOCIALI ACQUA, LUCE E GAS: AGGIORNAMENTO DELLA SOGLIA ISEE PER L’ACCESSO E DEI VALORI

Dal 1 gennaio 2020 il valore della soglia dell’ISEE, per poter ottenere il Bonus sociale di sconto da applicare sulle bollette di acqua, luce e gas, passa da 8.107,50 a 8.265,00 euro. Cambiano, inoltre, i valori dei bonus riconosciuti.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: INIZIATIVE DI GENNAIO

Nelle mattinate di martedì 28 e venerdì 31 gennaio viene organizzato il percorso “Tesori di carta: alla scoperta della storia del libro” al Collegio Alberoni. Costo del percorso 5€. Prenotazioni da martedì 7 gennaio. Per informazioni è possibile contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna 39 (tel. 0523 492724).

MARTEDÌ DELLA SALUTE: “PREVENIRE LE CADUTE IN CASA”

Martedì 14 gennaio alle ore 15.30, al Centro per le Famiglie, appuntamento con la dottoressa Laura Maserati, fisioterapista dell’Ausl di Piacenza, per un incontro dal titolo “Prevenire le cadute in casa”.

CINEMA D’ARGENTO: NUOVE PROIEZIONI DA GENNAIO

Fino a al 25 marzo, ogni mercoledì alle ore 15 tornano le proiezioni del Cinema d’argento. L’iniziativa, riservata ai pensionati residenti a Piacenza, viene organizzata presso la Multisala Politeama. Il calendario delle proiezioni è disponibile sul sito internet comunale www.comune.piacenza.it.

ATTIVITÀ MOTORIA PER LA TERZA ETÀ, DA GENNAIO RIPARTE L’INIZIATIVA

Al termine del mese di gennaio, ripartiranno i corsi di ginnastica per la Terza Età. L’iniziativa durerà fino a maggio 2020. Per informazioni è possibile contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna 39 (tel. 0523 492724).

ALBO DEI CITTADINI ATTIVI VOLONTARI, DOMANDE FINO AL 15 FEBBRAIO

Entro il 15 febbraio devono essere presentate le domande per l’aggiornamento 2020 e quelle per il rinnovo da parte di chi era già iscritto. Possono fare domanda i cittadini di Piacenza, le associazioni iscritte all’Albo, associazioni di categorie, scuole, cooperative. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: partecipazione@comune.piacenza.it

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

SPAZIO GENITORI BAMBINI 3- 6 ANNI

Uno spazio gratuito che accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni accompagnati dai loro genitori o da un adulto di riferimento, per vivere esperienze di incontro e divertimento con il supporto di personale qualificato.

Sede Centro per le Famiglie Galleria del Sole: Aperto ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30; ogni sabato dalle 10 alle 12; domenica 12 gennaio e domenica 26 gennaio, dalle 16.30 alle 19.30; Sede Centro per le Famiglie La Primogenita: Aperto ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.

A DANZA CON LA MAMMA

Sabato 11 gennaio alle 10 presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole, attività di gioco/danza per mamme e bambini dai 18 ai 36 mesi. Costo 10 euro. Per iscrizioni: 393.4597343 (Ottavia)

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Venerdì 24 gennaio alle 9.00 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di aprile 2020, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n.55 – Centro Civico Farnesiana.

GINNASTICA COL PASSEGGINO

Programma di allenamento per neo-mamme. Ogni lunedì e ogni venerdì, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole, in due fasce orarie: alle 9.45 o alle 11.00. Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni: 349.5803862 (Betta)

GINNASTICA IN GRAVIDANZA

Programma di allenamento per le mamme in attesa, fruibile dal quarto mese di gravidanza in poi. Ogni lunedì alle 12.15, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni: 349.5803862 (Betta)

GRUPPI DI PAROLA

Sono aperte le iscrizioni ai Gruppi di Parola per bambini con genitori separati (attività gratuita). Il prossimo gruppo si attiverà con un numero minimo di iscritti.

