Baseball, buoni risultati nel week end per le giovanili del Piacenza

Domenica nel complesso più che soddisfacente per le giovanili del Piacenza Baseball impegnate a vario titolo a livello indoor.

L’Under 12 ha proseguito il calendario di partite del circuito lombardo recandosi al palasport di Cormano (Milano) per la terza giornata. Il bilancio ha parlato di una vittoria per 12-6 sul Saronno e di una sconfitta per 11-1 contro Senago. Due partite a senso unico dall’esito diametralmente opposto per la formazione piacentina. Lo score generale del torneo consegna un Piacenza con tre vittorie ed altrettante sconfitte nel girone ed ora occorrerà attendere la classifica finale che definirà la griglia dei play-off.

A Parma invece è andata in campo la mista Piacenza/Codogno minibaseball Under 8 nel torneo invernale organizzato dalla Scuola Parmense Baseball. Per quanto a livello principianti il risultato assuma un significato marginale, ci sono da registrare due belle vittorie per i piccoli atleti. A farne le spese il Reggio Emilia (16-12) e la Crocetta Parma (15-14). Il torneo continuerà a cadenza mensile con un suo epilogo a primavera quando le squadre inizieranno l’attività all’aperto.