“Un intervento richiesto dagli abitanti del quartiere, a cui diamo concreta risposta e che contribuisce a rendere l’area più bella, fruibile e sicura”. Così l’Assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi, annuncia il termine dei lavori di sistemazione e riqualificazione dell’area verde in prossimità di via Perfetti alla Besurica (fronte pizzeria l’Undici).

Tale area è divisa da un vialetto pedonale in pietra di Luserna che da tempo risultava sconnesso e causa di pericolo per gli utenti. Nella parte nord-ovest, di circa 2.100 mq, sono inoltre presenti attrezzature ludiche e panchine.

L’intervento ha riguardato, da un lato, il ripristino dei vialetti pedonali con la rimozione della pavimentazione e la posa di nuovi camminamenti sempre in pietra. Dall’altro si è provveduto alla recinzione degli spazi gioco – per un perimetro di 192 metri – accessibili ora attraverso un cancelletto pedonale e un cancello carraio per gli ingressi di manutenzione.

“Stiamo attuando, e proseguiremo nei prossimi mesi – conclude Mancioppi – una serie di interventi di riqualificazione e sistemazione di aree verdi e campi gioco che sta interessando tutta la città e le frazioni. Un impegno che ci eravamo assunti nei confronti della città e dei cittadini già dalla campagna elettorale, a fronte di situazioni di incuria che si protraevano già da molti anni, e che stiamo concretamente realizzando”.