“Blocco totale delle auto e stop alle industrie più inquinanti”. Lunedì sit in contro l’inquinamento

“Ora basta, l’inquinamento uccide!”.

Legambiente Piacenza, Fiab Amolabici e Velolento scendono in piazza con un sit in “di informazione e denuncia” in programma lunedì 3 febbraio, in concomitanza con il consiglio comunale di Piacenza, dalle ore 16,30 in piazzetta S. Francesco.

“Vogliamo attivarci – spiegano – per dimostrare la volontà dei piacentini di non subire passivamente questa vera emergenza sanitaria e ambientale. Torniamo a chiedere che nella situazione straordinaria che stiamo attraversando sia previsto il blocco totale delle auto, con l’attivazione e l’implementazione dei bus gratuiti, nonché lo stop delle industrie più inquinanti che distano pochi centinaia di metri dal centro storico. Tutti i cittadini sono invitai a partecipare”.