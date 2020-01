Boilini – Piraccini: il Fiorenzuola vince ancora, è 2-1 al Ciliverghe

U.S. Fiorenzuola vs Ciliverghe Calcio 2-1

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Olivera; Carrara (87’ Zaccariello G.); Zaccariello A.; Corbari; Facchini (75’ Cavalli); Tognoni; Tunesi (85’ Pozzebon); Piraccini; Guerrini; Boilini (65’ Arrondini). All. Tabbiani. A disposizione: D’Apolito; Romeo; Vago; Moukam; Hathaway.

Ciliverghe Calcio: Valtorta; Careccia (81’ Cruz); Menni; Faccioli (76’ Ait Bakrim); Andriani; Sanni; Pasotti (65’ Licini); Mozzanica; De Angelis; Franzoni; Confalonieri (76’ Vignali). All. Carobbio. A disposizione: Magoni; Manu; Alves Do Santos; Avesani; Maspero.

Arbitro: Gangi da Enna. Asssitenti: Umbrella – Pinna

Reti: 9’ Boilini (F); 16’ rig. De Angelis ( C); 78’ rig. Piraccini (F)

Note: Recupero: 1’ e 5’ – Angoli 9-5 per il Fiorenzuola

Ammoniti: Tonoli (Team Manager C); Carrara (F); Pasotti ( C); Boilini (F); Zaccariello A. (F); Vignali ( C); Ait Bakrim (C ); Cruz (C )

Il Fiorenzuola di Mister Tabbiani ospita il Ciliverghe, squadra che naviga in posizione pericolosa in classifica ma con grande qualità nei singoli. Carobbio disegna un 4-3-1-2 con De Angelis e Confalonieri in attacco, mentre i rossoneri rispondono con il classico 4-3-3.

Pronti, via ed è subito il Fiorenzuola in pochi secondi ad essere pericoloso; filtrante per Tognoni sulla destra, cross al centro per Boilini ed Arrondini che accendono una carambola in area piccola senza tuttavia trovare lo spunto per segnare da pochi passi.

Il Fiorenzuola si riversa totalmente nella metà campo offensiva; al 4’ azione da destra a sinistra, Carrara trova Boilini al vertice dell’area di rigore; pallone per Piraccini, che in posizione centrale si riesce a girare, ma tira alto.

6’: ancora Fiorenzuola: Guerrini recupera palla a centrocampo e serve Tunesi, il quale strappa e serve dentro l’area di rigore Tognoni, con il tiro dell’esterno rossonero di poco alla destra di Valtorta.

Al 9’ ci prova Facchini di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra di Bolini; blocca Valtorta.

E’ il preludio al goal, che arriva pochi istanti dopo; Boilini sradica il pallone in zona offensiva su errore di Careccia, e si invola solo di fronte a Valtorta. E’ vantaggio rossonero. 1-0

Il Ciliverghe si fa vivo al 15’ con un’azione avvolgente da sinistra a destra; tira Mozzanica ma blocca Battaiola.

Neanche 60 secondi ed al Ciliverghe viene fischiato un calcio di rigore, sugli sviluppi di una ripartenza per errore in impostazione difensiva dei rossoneri. Il cross in area di rigore viene toccato con la mano da parte di un difensore rossonero, con l’arbitro che senza indugi assegna il penalty alla squadra di Carobbio. Sul dischetto va De Angelis, che spiazza Battaiola. 1-1.

I rossoneri provano a reagire con un tiro di Boilini dai 20 metri dopo una bella azione offensiva sulla sinistra; palla di poco a lato del secondo palo al 18’.

Il Ciliverghe prova ad alzare la pressione, ma non crea ulteriori occasioni pericolose; al 34’ corner per il Fiorenzuola, batte Boilini che cerca e trova un ottimo smarcamento da parte di Olivera, con il colpo di testa che vede la palla di poco alta sopra la traversa.

Materiale da moviola al 39’ con un mani in area del Ciliverghe richiesto con foga da parte di tutti i rossoneri; l’arbitro fa proseguire.

Il primo tempo finisce 1-1.

Nella ripresa, il Ciliverghe colleziona un paio di calci d’angolo prima che Boilini provi a dare la carica alla squadra di Tabbiani con il tiro da fuori rimpallato in angolo al 48’.

Clamorosa occasione da goal per il Ciliverghe al 66’; filtrante per Confalonieri, che da ottima posizione spara di poco a lato alla sinistra di Battiola.

Al 72’ grande occasione per il Fiorenzuola, con Guerrini che è bravo a lavorare il lavoro ‘’sporco’’ di Arrondini da terra ed arrivare al limite dell’area; il passaggio filtrante per Tognoni vede il sinistro dell’esterno rossonero rimpallato in extremis dalla difesa.

Ottimo movimento in area di Arrondini al 77’ ad eludere l’intervento di Andriani. Il difensore del Ciliverghe stende il centravanti rossonero; è rigore, che Piraccini realizza spiazzando Valtorta. 2-1.

Il Ciliverghe si getta in avanti, ma i rossoneri contengono bene e nascondono il pallone per la maggior parte del tempo agli uomini di Carobbio. Al 92’ Vignali in mischia ci prova, ma Battaiola blocca con apparente facilità una conclusione forte e tesa di sinistro.

Valtorta sbaglia il rinvio al 93’, con Arrondini che ha tutta la porta spalancata dai 30 metri; il tiro del centravanti rossonero è tuttavia debole, con il portiere del Ciliverghe che blocca in extremis.

E’ un’altra vittoria per i rossoneri, che salgono a quota 44 punti e continuano un percorso in campionato incredibile.