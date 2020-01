Bonaccini, ancora scintille con l’avversaria: “Cara Lucia, finirai per votare me”

BONACCINI. “CARA LUCIA, IL FONDO PER VITTIME DEI REATI ESISTE DA 15 ANNI. FINIRAI PER VOTARE PER ME”.

“Ho ascoltato oggi la tua quarta proposta per l’Emilia-Romagna – scrive Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook- : ‘un fondo per aiutare le persone che subiscono violenze’. Esiste da 15 anni. La costituzione della ‘Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati’ da parte della Regione, delle Province e dei Comuni risale infatti al 2004.

Siamo alla quarta proposta e si sono già tutte autoavverate prima del voto. Cara Lucia, finirai per votare per me”