Bonifica, conclusi gli incontri con i candidati alle Regionali

Nota stampa del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Terminati gli incontri istituzionali al Consorzio di Bonifica di Piacenza in vista delle prossime elezioni regionali.

Nella giornata di lunedì 20 gennaio è stata la volta di Massimo Castelli, Giuseppe Biasini e Roberto Pasquali e, mella tarda mattinata di giovedì 23 di Benedetta Scagnelli, tutti candidati a sostegno del Presidente uscente Stefano Bonaccini.

Massimo Castelli (Emilia Romagna coraggiosa), è attualmente coordinatore nazionale piccoli comuni, sindaco di Cerignale e già consigliere provinciale e presidente della Comunità Montana Appenino Piacentino; da sempre in prima linea nella difesa dei territori montani e impegnato in modo particolare per il proprio comune e la sua valorizzazione su temi culturali, sociali, ambientali, energetici ecc.

Giuseppe Biasini (PD Bonaccini Presidente), amante del territorio, con un passato da consigliere del Pds e da dirigente equilibrato e coraggioso di Arpae. Roberto Pasquali (Bonaccini Presidente) già presidente del Consiglio Provinciale ed attualmente sindaco di Bobbio; recentemente alla ribalta dei media nazionali per l’incoronazione di “Borgo dei Borghi” titolo meritato e straordinaria opportunità di crescita locale e provinciale. Benedetta Scagnelli (PD Bonaccini Presidente) impegnata con dedizione nel sociale e nella comunicazione, è segretario del circolo del PD di Ponte dell’Olio e componente dell’assemblea nazionale del PD.

Con i candidati sono stati affrontati diversi temi a livello regionale anche in riferimento alla risorsa idrica, alla difesa idraulica, alla distribuzione irrigua e alla difesa del suolo. Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, insieme alle organizzazioni di categorie agricole, il Consorzio ha incontrato il Deputato Claudio Borghi, Presidente della Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione e componente della Commissione Speciale per l’Esame di Atti del Governo accompagnato dai candidati Marcello Capucciati e Simonetta Mastromauro, entrambi candidati per Progetto Emilia Romagna – rete civica – Borgonzoni Presidente.

Claudio Borghi laureato in Scienze Economiche, è Deputato della Repubblica e consigliere comunale di Como, con alle spalle una docenza universitaria, pubblicazioni internazionali di pregio su temi economici, e attualmente impegnato nelle due commissioni di cui sopra. Marcello Capucciati è un imprenditore e appassionato sportivo, impegnato in attività economiche. Simonetta Mastromauro è imprenditrice Fiorenzuola dedita al sociale anche come volontaria in associazioni che si occupano di malattie e disabilità.

A coordinare il tavolo con il Deputato della Repubblica, il Presidente del Consorzio di Bonifica, Fausto Zermani: “E’ un’opportunità avere il Presidente della Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione qui in Consorzio. Colgo l’occasione per ringraziare Giampaolo Maloberti per questo confronto con il Deputato Borghi che ci ha permesso di condividere il nostro operato sul territorio sia a prevenzione del dissesto sia nella gestione della risorsa idrica a supporto delle eccellenze piacentine”.

Durante l’incontro è stato illustrato il portfolio dei progetti dell’ente, sia quelli cantierabili e in attesa di finanziamento sia quelli già avviati. Il Presidente del Consorzio ha poi ricordato l’importanza di lavorare insieme alle istituzioni nella definizione di strategie a lungo termine. Presenti all’incontro – insieme al Deputato Claudio Borghi e ai candidati Marcello Capucciati e Simonetta Mastromauro – membri del Comitato Amministrativo e del CDA del Consorzio (Vice Presidente Paolo Calandri insieme a Giampiero Cremonesi, Stefano Riva e Giampiero Silva) il Direttore Generale (Angela Zerga), Giampaolo Maloberti, il Direttore di Coldiretti Piacenza (Claudio Bressanutti), il Presidente di Confagricoltura Piacenza insieme al Direttore (Filippo Gasparini – anche membro CDA del Consorzio – e Marco Casagrande), il Presidente di Cia Piacenza (Franco Boeri).