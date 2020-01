Bonus facciate con sgravio al 90%, il punto in Confedilizia

Nella sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia il dottor Mauro Peveri e l’architetto Carlo Ponzini hanno illustrato ai soci di Confedilizia e agli amministratori condominiali del Coram (l’organismo di amministratori di condominio nazionale di Confedilizia che a Piacenza raggruppa il maggior numero di amministratori, anche a professione non esclusiva e del proprio condominio) il nuovo ”Bonus facciate 90%”, introdotto dalla recente legge di bilancio 2020.

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi 219-224 – spiega Confedilizia – prevede infatti la possibilità di ottenere una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Sezione imprese edili di Confedilizia (Edilconf imprese), ha visto la partecipazione di un folto pubblico di interessati. Peveri ha passato in rassegna i commi della nuova normativa, soffermandosi in particolare sugli aspetti fiscali (requisiti soggettivi, adempimenti, ecc…) mentre Ponzini ha parlato nello specifico dei vari interventi edilizi per i quali è possibile ottenere la nuova detrazione fiscale. Al termine dell’incontro i relatori hanno risposto ai numerosi quesiti formulati dai soci e dagli amministratori presenti.

