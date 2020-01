Busa Foodlab al giro di boa contro Gussago. Coach Sassi “Gara non semplice”

Meno uno al termine del girone d’andata: il Busa Foodlab si appresta a completare il giro di boa della stagione regolare con la trasferta di Gussago.

Tredicesima sfida per le neo-campionesse d’inverno di coach Sassi che traccia il suo personale bilancio con la classifica che vede la formazione di Gossolengo guidare il girone C di serie B2 con quattro lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. “Queste prime dodici partite sono state decisamente positive: abbiamo collezionato undici successi pieni ed una sconfitta – commenta Sassi – La partita più complessa è stata finora quella con Cusano Milanino: non deve trarre in inganno il risultato finale di 3-0, è stata una sfida difficile in termini di concentrazione e dinamicità tattica. Il nostro gruppo è affiatato, le ragazze ci danno dentro sia in allenamento che in partita: finora sono riuscite a tenere alta la concentrazione in momenti dove si poteva scivolare in disattenzioni con avversarie meno forti rispetto ad altre che sono più in alto in classifica”.

Proprio la chiave tattica per coach Sassi rappresenterà il leit motiv della seconda parte di stagione che vedrà il Busa Foodlab impegnato anche nella prima fase di Coppa Italia. “Nel girone di ritorno mi aspetto maggiore conoscenza delle squadre sia da parte delle avversarie, sia dalla nostra. Sto già vedendo dei progressi tecnici, ce ne saranno sicuramente anche da parte degli avversari: nella seconda parte di campionato mi aspetto meno risultati eclatanti ma più stabilità in classifica e guerre tattiche negli scontri diretti perché ci conosciamo di più. Sarà la squadra più abile a saper variare il gioco che la spunterà”.

A chiudere il girone di andata una sfida che potrebbe sembrare semplice sulla carta: sabato 25 gennaio alle 20:30 il Busa Foodlab scenderà sul campo di Gussago, al momento terz’ultima in graduatoria. Una partita che coach Sassi prende comunque con le pinze. “La nostra ultima avversaria del girone di andata punta molto sul suo opposto e sulla prima attaccante di posto quattro – conclude Sassi – E’ una squadra che riesce a variare gli schemi difensivi in maniera molto efficiente, non sarà quindi facile bucare la difesa avversaria. Saremo fuori casa quindi mi aspetto una gara non semplicissima: dovremo tenere la qualità di gioco alta sia dal punto di vista tecnico che tattico; dovremo avere delle menti pronte alla variazione di soluzioni”.