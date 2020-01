Business speed date al femminile il 13 febbraio

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Piacenza, ha organizzato il “Business speed date al femminile”.

Imprenditrici e libere professioniste piacentine si incontreranno in un ordinato susseguirsi di coppie, dove ciascuna partner presenterà la propria attività economica. Ogni 5 minuti il suono della campanella sancirà lo scambio delle coppie.

Un’importante opportunità quindi per le imprenditrici, per farsi conoscere e presentarsi in modo alternativo, attivando così nuovi rapporti d’affari. L’obiettivo comune è infatti quello di ampliare il proprio business e fare rete, puntando sulla conoscenza diretta e sfruttando al meglio i pochi minuti a disposizione.

Il Comitato ha voluto ricreare un’occasione di incontro informale, favorendo il confronto diretto “one to one”, finalizzato all’attivazione di rapporti professionali ma anche personali.

L’iscrizione è obbligatoria.

L’evento si terrà giovedì 13 febbraio presso la sede della Camera di commercio di Piacenza e inizierà alle 15.30 con la registrazione delle partecipanti.

Alle 15 e 45 seguirà la spiegazione del funzionamento dello speed date con tutte le istruzioni dettagliate per gli spostamenti.

Alle 16 saranno illustrati i consigli per una presentazione efficace e saranno avviati i lavori.

Alle iscritte saranno poi trasmesse le linee guida per prepararsi ad un’autopresentazione efficace.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di commercio di Piacenza all’indirizzo mail: promozione@pc.camcom.it.